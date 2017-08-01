Перестрелка в Московском областном суде: убиты 5 подсудимых, 2 человека ранены

Новости России. Трагедия в Московском областном суде. Здесь во время перестрелки убиты пятеро подсудимых, два человека ранены. Это сотрудники охраны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время процесса один из фигурантов дела выхватил пистолет у конвоира и открыл огонь. Было слышно больше 20 выстрелов. В данный момент здание суда оцеплено. На месте ЧП работают следователи.