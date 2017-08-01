Прямой эфир

Перестрелка в Московском областном суде: убиты 5 подсудимых, 2 человека ранены

01 августа 2017 13:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Трагедия в Московском областном суде. Здесь во время перестрелки убиты пятеро подсудимых, два человека ранены. Это сотрудники охраны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перестрелка в Московском областном суде: убиты 5 подсудимых, 2 человека ранены-1

Во время процесса один из фигурантов дела выхватил пистолет у конвоира и открыл огонь. Было слышно больше 20 выстрелов. В данный момент здание суда оцеплено. На месте ЧП работают следователи.

# Стрельба

Другие новости рубрики

Все новости
«Это ошибка в матрице»: в небе над Китаем очевидцы запечатлели плывущий город
01 августа 2017 11:11

«Это ошибка в матрице»: в небе над Китаем очевидцы запечатлели плывущий город

Польша продолжает работы по вырубке деревьев в Беловежской пуще вопреки предварительному решению Суда ЕС
01 августа 2017 10:06

Польша продолжает работы по вырубке деревьев в Беловежской пуще вопреки предварительному решению Суда ЕС

Президент США уволил главу пресс-службы Белого дома спустя 10 дней после назначения
01 августа 2017 07:33

Президент США уволил главу пресс-службы Белого дома спустя 10 дней после назначения