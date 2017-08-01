«Это ошибка в матрице»: в небе над Китаем очевидцы запечатлели плывущий город

Новости Китая. Таинственный «плавающий город» в небе сбил с толку жителей одного из городов Китая. На снимках местных отчетливо видно, что в облаках проплывают несколько небоскребов. Это натолкнуло их на мысли не только о том, что это оптическая иллюзия, но и на размышления о внеземной жизни или портале в параллельную вселенную.

У экспертов по погоде есть еще одно объяснение этому феномену, который произошел как минимум четыре раза за последние два года. Скорее всего это оптическая иллюзия, известная как «Фата-моргана». Она происходит, когда лучи света изгибаются после прохождения через воздушные слои разных температур, искажая отдаленные объекты и приближая их.

Один из экспертов отметил, что «наш мозг привык, что свет проходит по прямым дорожкам, поэтому, когда он изгибается, мы думаем, что объект находится в том месте, где бы находился, если бы свет падал прямо».