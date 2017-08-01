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«Это ошибка в матрице»: в небе над Китаем очевидцы запечатлели плывущий город

01 августа 2017 11:11
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Новости Китая. Таинственный «плавающий город» в небе сбил с толку жителей одного из городов Китая.

На снимках местных отчетливо видно, что в облаках проплывают несколько небоскребов. Это натолкнуло их на мысли не только о том, что это оптическая иллюзия, но и на размышления о внеземной жизни или портале в параллельную вселенную.

«Это ошибка в матрице»: в небе над Китаем очевидцы запечатлели плывущий город-1

У экспертов по погоде есть еще одно объяснение этому феномену, который произошел как минимум четыре раза за последние два года. Скорее всего это оптическая иллюзия, известная как «Фата-моргана». Она происходит, когда лучи света изгибаются после прохождения через воздушные слои разных температур, искажая отдаленные объекты и приближая их.

«Это ошибка в матрице»: в небе над Китаем очевидцы запечатлели плывущий город-4

Один из экспертов отметил, что «наш мозг привык, что свет проходит по прямым дорожкам, поэтому, когда он изгибается, мы думаем, что объект находится в том месте, где бы находился, если бы свет падал прямо».

«Это ошибка в матрице»: в небе над Китаем очевидцы запечатлели плывущий город-7

Пользователи соцсетей шутили, что «облака над страной настолько плотные, что жители стали строить здания на них», «это ошибка в матрице», «почему они просто не полетели к этой штуке?», «неужели это реальность?», «Что НАСА скрывает от нас».

К слову, небоскребы часто пугают людей.

Например, в Манчестере стоит завывающая башня, которая издает зловещие звуки в ветреную погоду – здесь подробнее.

# Фотофакт # Необычное

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