Польша продолжает работы по вырубке деревьев в Беловежской пуще вопреки предварительному решению Суда ЕС

Новости Польши. В Польше продолжают работы по вырубке деревьев в Беловежской пуще вопреки предварительному решению Суда Европейского союза. В стране заявляют: так они борются с нашествием жука-короеда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако эксперты и экологи полностью не согласны с такой практикой. По их словам, природа сама справится с обновлением лесного массива. Четвертого августа суд ЕС примет окончательное решение по данному вопросу.