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Польша продолжает работы по вырубке деревьев в Беловежской пуще вопреки предварительному решению Суда ЕС

01 августа 2017 10:06
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Новости Польши. В Польше продолжают работы по вырубке деревьев в Беловежской пуще вопреки предварительному решению Суда Европейского союза. В стране заявляют: так они борются с нашествием жука-короеда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша продолжает работы по вырубке деревьев в Беловежской пуще вопреки предварительному решению Суда ЕС-1

Однако эксперты и экологи полностью не согласны с такой практикой. По их словам, природа сама справится с обновлением лесного массива. Четвертого августа суд ЕС примет окончательное решение по данному вопросу.

# Беловежская пуща

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