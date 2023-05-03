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В Швеции задумались о пересмотре членства в ЕС

03 мая 2023 15:25
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Председатель политической партии «Шведские демократы» Йимми Окессон высказал мнение, что Швеции необходимо пересмотреть свое пребывание в Евросоюзе, так как страна теряет самостоятельность и ЕС продолжает оказывать все большее влияние на жизни шведов, пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Окессон также высказал недовольство тем, что политики в других странах, таких как Германия, Польша и Франция, принимают решения о том, какие автомобили можно покупать, какие ставить цены на бензин и какие деревья можно вырубать на участках. По его мнению, ЕС идет по неверному пути. Отмечается, что подобные настроения в Швеции могут привести к выходу из ЕС по аналогии с Brexit.

# Международная политика

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