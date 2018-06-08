В Швеции вынесли приговор гражданину Узбекистана, совершившему наезд на пешеходов 7 апреля 2017

Новости Швеции. Окружной суд Стокгольма вынес приговор гражданину Узбекистана, совершившему весной 2017 года наезд на пешеходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он признан виновным в террористической атаке и будет отбывать пожизненное заключение. Кроме того, суд постановил: въезд на территорию Швеции злоумышленнику запрещен навсегда.

Напомним, 7 апреля преступник угнал грузовик, выехал на тротуар и на огромной скорости стал сбивать прохожих. Жертвами атаки стали 5 человек, еще 10 пострадали.

Задержанный в Швеции 39-летний выходец из Узбекистана сам назвался исполнителем теракта