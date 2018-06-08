Камера – мотор: водитель внедорожника несколько километров ехал задним ходом

Новости США. В штате Огайо водитель внедорожника несколько километров ехал задним ходом. Движение автомобиля попало на камеры наружного наблюдения.
Как сообщает KXAN, инцидент произошёл 5 июня около 6:45 утра по местному времени. Белый внедорожник выехал из полосы, после чего начал ехать задним ходом. Свой путь водитель автомобиля закончил на ближайшей парковке.
Фото: скриншот из видео Ohio Department of Transportation
Предполагается, что причиной случившегося стала поломка коробки передач. Точной информации на данный момент нет, поскольку водитель транспортного средства не найден.
В конце видео говорится: «Пожалуйста, не будьте таким водителем».
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