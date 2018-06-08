Камера – мотор: водитель внедорожника несколько километров ехал задним ходом

Новости США. В штате Огайо водитель внедорожника несколько километров ехал задним ходом. Движение автомобиля попало на камеры наружного наблюдения.

Как сообщает KXAN, инцидент произошёл 5 июня около 6:45 утра по местному времени. Белый внедорожник выехал из полосы, после чего начал ехать задним ходом. Свой путь водитель автомобиля закончил на ближайшей парковке.