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На Гавайях при извержении вулкана уничтожена вся туристическая инфраструктура

08 июня 2018 08:49
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Новости США. На Гавайях свирепствует вулкан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огнедышащая гора уничтожила всю туристическую инфраструктуру на большом острове.

На Гавайях при извержении вулкана уничтожена вся туристическая инфраструктура-1

С землей сравнялись свыше 600 зданий. Вулкан все еще активен, а потому около 10 тысяч человек, которые были эвакуированы, не могут вернуться на остров. Лишь когда вулкан остынет, местные жители займутся восстановлением своих жилищ.

Для помощи району, оказавшемуся в зоне бедствия, власти штата выделили 12 миллионов долларов.

# Извержение вулкана # Фотофакт

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