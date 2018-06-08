На Гавайях при извержении вулкана уничтожена вся туристическая инфраструктура

Новости США. На Гавайях свирепствует вулкан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огнедышащая гора уничтожила всю туристическую инфраструктуру на большом острове.

С землей сравнялись свыше 600 зданий. Вулкан все еще активен, а потому около 10 тысяч человек, которые были эвакуированы, не могут вернуться на остров. Лишь когда вулкан остынет, местные жители займутся восстановлением своих жилищ.

Для помощи району, оказавшемуся в зоне бедствия, власти штата выделили 12 миллионов долларов.