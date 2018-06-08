В Канаде открывается саммит стран Большой семёрки. Какие темы обсудят?

Новости Канады. В канадском городе Ла-Мальбе открывается саммит стран Большой семерки. В связи с важностью события во всей провинции Квебек усилены меры безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этот раз двухдневная встреча будет проходить на фоне растущих разногласий между США и другими государствами-участниками объединения.
Дональд Трамп сократил время пребывания на саммите. Он не примет участия в рабочем обеде 9 июня, а также пропустит сессию лидеров G7 по окружающей среде. Не исключено, что итоговое коммюнике принято не будет. А если документ и подпишут, то, вероятнее всего, без американского лидера.
Основные темы заседаний будут посвящены мировой торговле, экономике, гендерному равенству, изменению климата, укреплению мира и безопасности.