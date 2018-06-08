В Канаде открывается саммит стран Большой семёрки. Какие темы обсудят?

Новости Канады. В канадском городе Ла-Мальбе открывается саммит стран Большой семерки. В связи с важностью события во всей провинции Квебек усилены меры безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот раз двухдневная встреча будет проходить на фоне растущих разногласий между США и другими государствами-участниками объединения.