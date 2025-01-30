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В Швеции убили организатора акции с сожжением Корана

30 января 2025 15:09
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Сальван Момика, организатор акций сожжения Корана, был убит в Швеции, сообщает SVT. Об этом пишет РИА Новости. 

Стокгольмский суд должен был вынести ему обвинительный приговор по делу о возбуждении ненависти на этнической почве. Полиция арестовала пять человек в рамках расследования убийства. При этом незадолго до стрельбы Момика вел трансляцию на TikTok.

В Швеции убили организатора акции с сожжением Корана-1

Фото: pixabay

Момика несколько раз проводил в Швеции митинги по сожжению Корана, в том числе один раз у здания главной мечети Стокгольма в день праздника Курбан-байрам.

Ирак требует экстрадиции Момики для суда. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены осудили сожжение Корана. Власти Швеции заявили, что начнут проверку закона об охране общественного порядка, разрешающего подобные действия.

# Международная политика # Швеция

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