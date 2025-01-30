Премьер Эстонии допустил суточные отключения света в связи с выходом из БРЭЛЛ

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что отключение энергосистемы Эстонии от российской может потенциально привести к 72-часовому отключению электричества. Об этом пишет РИА Новости.

Это случилось после того, как Литва, Латвия и Эстония уведомили России и Беларусь о своем желании выйти из энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года.