Премьер Эстонии допустил суточные отключения света в связи с выходом из БРЭЛЛ

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что отключение энергосистемы Эстонии от российской может потенциально привести к 72-часовому отключению электричества. Об этом пишет РИА Новости.
Это случилось после того, как Литва, Латвия и Эстония уведомили России и Беларусь о своем желании выйти из энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года.
Михал заверил, что, несмотря на возможные трудности, страна готова к любому исходу. По данным эстонского предприятия Elering, расходы на поддержание энергетики после отключения от российской системы составляют около 60 миллионов евро в год.
Кроме того, в последние дни появились сообщения о повреждении морских оптоволоконных кабелей, в том числе электрокабеля EstLink 2 и кабелей связи в Финском заливе, и есть подозрения, что в этом может быть виновен танкер Eagle S. Эти случаи еще больше усложняют задачу обеспечения стабильной и устойчивой энергетической системы Эстонии.