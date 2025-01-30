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Парламентская ассамблея Совета Европы не признала результаты президентских выборов в Беларуси

30 января 2025 13:50
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Демократическая Европа тем временем продолжает демонстрацию своих не демократических взглядов. ПАСЕ не признала результаты президентских выборов в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В организации приняли соответствующую резолюцию.

Парламентская ассамблея Совета Европы не признала результаты президентских выборов в Беларуси-2

30 января в Страсбурге провели дебаты с недвусмысленным названием: «Острая необходимость свободных и честных выборов в Беларуси», намекая на то, что прошедшая электоральная кампания в нашей стране таковой не является. Она не соответствовала международным стандартам, а потому Александр Лукашенко не может считаться легитимным Президентом, отмечается в документе. Впрочем, все это – не более чем попытка вмешательства во внутренние дела суверенного государства, путь которого не совпадает с общепринятым на Западе.

Парламентская ассамблея Совета Европы не признала результаты президентских выборов в Беларуси-4

Анастасия Лаврина, политический обозреватель (Азербайджан):
Если этим же структурам бывает выгодно обсуждать абсолютно не относящиеся к их деятельности вопросы, то они легко это могут сделать. Если народ отдает предпочтение тому или иному человеку, если народ голосует, если народ хочет видеть лидером того или иного человека, то почему это должно волновать Запад или кого-то еще. Это должно волновать народ Беларуси.

Такие заявления ПАСЕ основной удар наносят по самой организации. Она теряет не только репутацию, но и членов. Грузия заявила о прекращении своего представительства в ассамблеи. Такой стала реакция Тбилиси на требования Запада провести новые парламентские выборы. Власти Грузии давно исключили этот вариант.

# Международная политика # Выборы в Беларуси # Анастасия Лаврина

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