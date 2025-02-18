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В Швеции проходят масштабные военные учения

18 февраля 2025 07:38
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Швеция готовится к ведению боевых действий. Для этого организованы масштабные учения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Швеции проходят масштабные военные учения-2

Задействованы более двух тысяч человек – военнослужащие, полицейские и даже таможенные службы. Отрабатывают взаимодействие во время так называемых кризисных ситуаций. Например, охрану правительственных зданий и порта. Передвижение военной техники местами вызвало транспортный коллапс. Настолько масштабные маневры в шведской столице – впервые. 

# Швеция # Военные учения

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