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До 15 человек пострадали. В Торонто самолет перевернулся при посадке

18 февраля 2025 07:27
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В Торонто при посадке на землю перевернулся самолет авиакомпании Delta Airlines, передает CP24. Сразу медики сообщили, что пострадали до восьми человек, но не уточнили тяжесть травм. Об этом пишет РИА Новости.

До 15 человек пострадали. В Торонто самолет перевернулся при посадке-1

Фото: pixabay

Позже канал CTV сообщил, что число раненых возросло до 15. 

Аэропорт Торонто заявил в социальной сети X, что происшествие случилось во время посадки самолета из Миннеаполиса. На месте происшествия работают спасательные службы.

# Самолет

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