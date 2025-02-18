До 15 человек пострадали. В Торонто самолет перевернулся при посадке

В Торонто при посадке на землю перевернулся самолет авиакомпании Delta Airlines, передает CP24. Сразу медики сообщили, что пострадали до восьми человек, но не уточнили тяжесть травм. Об этом пишет РИА Новости.
В Торонто при посадке на землю перевернулся самолет авиакомпании Delta Airlines, передает CP24. Сразу медики сообщили, что пострадали до восьми человек, но не уточнили тяжесть травм. Об этом пишет РИА Новости.
Фото: pixabay
Позже канал CTV сообщил, что число раненых возросло до 15.
Аэропорт Торонто заявил в социальной сети X, что происшествие случилось во время посадки самолета из Миннеаполиса. На месте происшествия работают спасательные службы.