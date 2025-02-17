Госдолг Молдовы за 2024 год возрос на 17 млрд леев

Молдова продолжает тонуть в долговой яме. Так, только за последний месяц 2024-го госдолг увеличился на 10 миллиардов леев, а за весь год возрос на 17 миллиардов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил бывший премьер-министр Молдовы – Ион Кику.

Он подчеркивает, что дыра в бюджете приведет к серьезным проблемам, поскольку в 2025 году на выплату процентов потребуется более 1 миллиарда леев. А это, к слову, сумма, сопоставимая с расходами Кишинева. По данным спецслужб, деньги, взятые с госсчетов, не дошли до пенсионеров, дорог и мэрий. Экс-премьер также предупреждает о неизбежности «консолидации бюджета». Тогда расплачиваться за долги придется населению. В то же время власти никак не комментируют сложившуюся ситуацию, а также за счет чего увеличился государственный долг. Что делать и как выходить из этого положения, естественно, никто не знает.