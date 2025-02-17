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Более пяти тысяч поляков стали бездомными в Берлине

17 февраля 2025 17:12
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Германия уже не та. Некогда экономический флагман Евросоюза, очевидно, входит в полосу затяжной стагнации, что неминуемо тащит за собой вниз и уровень жизни. Но поляков, похоже, это мало волнует. Они бегут из родной страны, чтобы жить на немецких тротуарах. Правительство ФРГ предоставило отчет по бездомным за минувший год. Согласно ему, более пяти тысяч польских граждан греют бордюры Берлина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более пяти тысяч поляков стали бездомными в Берлине-2

Польские СМИ сообщают, что многие переехали из-за потери работы, другие столкнулись со сложными семейными обстоятельствами. Все это, безусловно, последствия кризиса в Польше, который обострился перед президентскими выборами. Однако основная причина миграции кроется в более развитой системе социальной поддержки Германии. 

Бездомные в Берлине могут рассчитывать на льготы, чего не скажешь об их «коллегах» в Варшаве. Напомним, что страны Европейского союза, включая Польшу и Германию, взяли на себя обязательства по ликвидации бездомности к 2030 году. Однако единственное, что правительство обеих стран делает практически синхронно, – так это закрывает границы друг от друга и силой выдворяет неугодных мигрантов на чужую территорию. Эдакий человеческий пинг-понг.

# Кризис в ЕС # Экономический кризис # Германия # Польша

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