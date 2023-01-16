Новости США. В штате Калифорния жертвами наводнений и шторма стали уже 19 человек. Приказ об эвакуации получили еще 6 000 местных жителей. 15 тысяч домов по-прежнему остаются без электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В одном из районов из-за провала грунта было закрыто шоссе.

Президент США Джо Байден объявил о предоставлении федеральной помощи трем наиболее сильно пострадавшим от стихии округам. На прошлой неделе в Калифорнии прошли проливные ливни и ураганные ветры, которые отключили электричество и превратили городские улицы в реки, оползни перекрыли множество дорог. По предварительным оценкам, ущерб превысит миллиард долларов. При этом синоптики предупреждают, что на штат надвигается новый шторм.