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В штате Калифорния жертвами наводнений и шторма стали уже 19 человек

16 января 2023 10:14
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Новости США. В штате Калифорния жертвами наводнений и шторма стали уже 19 человек. Приказ об эвакуации получили еще 6 000 местных жителей. 15 тысяч домов по-прежнему остаются без электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В одном из районов из-за провала грунта было закрыто шоссе.

В штате Калифорния жертвами наводнений и шторма стали уже 19 человек-1

Президент США Джо Байден объявил о предоставлении федеральной помощи трем наиболее сильно пострадавшим от стихии округам. На прошлой неделе в Калифорнии прошли проливные ливни и ураганные ветры, которые отключили электричество и превратили городские улицы в реки, оползни перекрыли множество дорог. По предварительным оценкам, ущерб превысит миллиард долларов. При этом синоптики предупреждают, что на штат надвигается новый шторм.

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# Наводнение # Джо Байден # Новости США # Фотофакт

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