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Знаменитого артиста Вахтанга Кикабидзе похоронят на Верийском кладбище Тбилиси

16 января 2023 10:12
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Как стало известно16 января, знаменитого грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе похоронят 19 января на Верийском кладбище Тбилиси рядом с матерью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Знаменитого артиста Вахтанга Кикабидзе похоронят на Верийском кладбище Тбилиси-1

Советский и грузинский киноактер, эстрадный певец, сценарист, кинорежиссер, автор песен Вахтанг Кикабидзе умер накануне на 85-м году жизни в одной из тбилисских клиник. В последнее время он долго и тяжело болел.

Знаменитого артиста Вахтанга Кикабидзе похоронят на Верийском кладбище Тбилиси-4

Кикабидзе известен своими ролями в фильмах «Не горюй!», «Совсем пропащий» и, конечно же, «Мимино». Актер также сыграл в фильмах «Мелодии Верийского квартала», «ТАСС уполномочен заявить» и многих других.

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# Некролог # Вахтанг Кикабидзе # Фотофакт

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