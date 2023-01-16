Знаменитого артиста Вахтанга Кикабидзе похоронят на Верийском кладбище Тбилиси

Как стало известно16 января, знаменитого грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе похоронят 19 января на Верийском кладбище Тбилиси рядом с матерью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как стало известно16 января, знаменитого грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе похоронят 19 января на Верийском кладбище Тбилиси рядом с матерью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Советский и грузинский киноактер, эстрадный певец, сценарист, кинорежиссер, автор песен Вахтанг Кикабидзе умер накануне на 85-м году жизни в одной из тбилисских клиник. В последнее время он долго и тяжело болел.
Кикабидзе известен своими ролями в фильмах «Не горюй!», «Совсем пропащий» и, конечно же, «Мимино». Актер также сыграл в фильмах «Мелодии Верийского квартала», «ТАСС уполномочен заявить» и многих других.
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