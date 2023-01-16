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Аграрная продукция в ЕС за год подорожала на 24%

16 января 2023 08:53
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Аграрная продукция в ЕС за год подорожала на 24 %. Об этом сообщает Европейское статистическое агентство. Однако цены на некоторые товары, такие как яйца и зерно, выросли еще значительнее. Примерно на 40 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрная продукция в ЕС за год подорожала на 24%-1

На треть увеличилась стоимость молочной продукции. Среди причин такого ощутимого подорожания Евростат называет последствия украинского конфликта. При этом напрямую о санкциях против России, которые и привели к росту цен на энергоносители и нарушили множество цепочек поставок, не упоминает. Зато в докладе говорится о климатических изменениях. В частности, о засухе, которая нарушила планы фермеров прошлым летом.

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# Экономический кризис # Фотофакт

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