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Более 247 миллионов человек заражены коронавирусом. В каких странах больше всего подтверждённых случаев?

03 ноября 2021 06:33
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Число зараженных коронавирусом в мире превысило 247 миллионов человек. В лидерах по числу подтвержденных случаев COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 247 миллионов человек заражены коронавирусом. В каких странах больше всего подтверждённых случаев?-1

Мировая статистика продолжает и дальше вызывать обеспокоенность, а также вынуждает придерживаться всех необходимых мер: прививаться, соблюдать дистанцию, ограничивать себя в развлечениях и, конечно, носить маски.

Более 247 миллионов человек заражены коронавирусом. В каких странах больше всего подтверждённых случаев?-4

В столице Бразилии с 3 ноября отменяют обязательное ношение масок именно на улице. Однако в закрытых помещениях и в транспорте такое требование сохранится. Кроме того, полностью возобновится в стране учебный процесс в государственных школах, которые были закрыты с марта 2020 года по июль нынешнего года. Страна занимает третье место в мире после США и Индии по числу инфицированных.

# Коронавирус # Фотофакт

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