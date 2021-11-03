Более 247 миллионов человек заражены коронавирусом. В каких странах больше всего подтверждённых случаев?

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 247 миллионов человек. В лидерах по числу подтвержденных случаев COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мировая статистика продолжает и дальше вызывать обеспокоенность, а также вынуждает придерживаться всех необходимых мер: прививаться, соблюдать дистанцию, ограничивать себя в развлечениях и, конечно, носить маски.

В столице Бразилии с 3 ноября отменяют обязательное ношение масок именно на улице. Однако в закрытых помещениях и в транспорте такое требование сохранится. Кроме того, полностью возобновится в стране учебный процесс в государственных школах, которые были закрыты с марта 2020 года по июль нынешнего года. Страна занимает третье место в мире после США и Индии по числу инфицированных.