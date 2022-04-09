В Шанхае за сутки более 20 тысяч человек заразились коронавирусом

В городе зафиксировали антирекордный показатель – более 20 тысяч зараженных за сутки. Несмотря на жесткие меры по борьбе с инфекцией, признаков улучшения ситуации пока не наблюдается. Еще в прошлом месяце Шанхай накрыла новая волна коронавируса. В связи с этим 26-миллионный мегаполис закрыли на строгий карантин. На этом фоне Шанхай превращает Национальный выставочный и конференц-центр в крупнейшую временную больницу. В восьми павильонах комплекса будет 40 тысяч коек.