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В Шанхае за сутки более 20 тысяч человек заразились коронавирусом

09 апреля 2022 07:50
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Новости Китая. Число новых заболеваний коронавирусом в Шанхае растет вопреки тотальному локдауну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Шанхае за сутки более 20 тысяч человек заразились коронавирусом-1

В городе зафиксировали антирекордный показатель – более 20 тысяч зараженных за сутки. Несмотря на жесткие меры по борьбе с инфекцией, признаков улучшения ситуации пока не наблюдается. Еще в прошлом месяце Шанхай накрыла новая волна коронавируса. В связи с этим 26-миллионный мегаполис закрыли на строгий карантин. На этом фоне Шанхай превращает Национальный выставочный и конференц-центр в крупнейшую временную больницу. В восьми павильонах комплекса будет 40 тысяч коек.  

# Коронавирус # Фотофакт

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