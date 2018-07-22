В Шанхае из-за тайфуна «Ампил» эвакуировали 200 тысяч жителей и отменили почти 400 авиарейсов

Новости Китая. 200 тысяч жителей китайского Шанхая эвакуировали в связи со стремительным приближением тайфуна «Ампил», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его скорость составила около 25 км/час.
Новости Китая. 200 тысяч жителей китайского Шанхая эвакуировали в связи со стремительным приближением тайфуна «Ампил», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его скорость составила около 25 км/час.
Из-за приближения стихии отменили почти 400 авиарейсов. Кроме того, горожан попросили проявлять максимальную осторожность и оставаться в безопасных местах, не подверженных затоплению. Закрыты строительные площадки, туристические объекты и развлекательные парки.