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В Шанхае из-за тайфуна «Ампил» эвакуировали 200 тысяч жителей и отменили почти 400 авиарейсов

22 июля 2018 11:45
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Новости Китая. 200 тысяч жителей китайского Шанхая эвакуировали в связи со стремительным приближением тайфуна «Ампил», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его скорость составила около 25 км/час.

В Шанхае из-за тайфуна «Ампил» эвакуировали 200 тысяч жителей и отменили почти 400 авиарейсов-1

Из-за приближения стихии отменили почти 400 авиарейсов. Кроме того, горожан попросили проявлять максимальную осторожность и оставаться в безопасных местах, не подверженных затоплению. Закрыты строительные площадки, туристические объекты и развлекательные парки.

# тайфун # Фотофакт

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