В Шереметьево произошёл сбой в системе транспортировки багажа

Новости России. Одна из популярных авиакомпаний России сообщила о сбое в работе системы транспортировки багажа аэропорта «Шереметьево», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она обещает пассажирам, не получившим свои чемоданы после прилета, доставить их следующими рейсами. Работники службы розыска в зоне прибытия окажут помощь в поиске багажа и заполнении заявления. В настоящее время сотрудники аэропорта прилагают все усилия для восстановления работы системы.