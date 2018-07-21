Прямой эфир

В Шереметьево произошёл сбой в системе транспортировки багажа

21 июля 2018 19:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Одна из популярных авиакомпаний России сообщила о сбое в работе системы транспортировки багажа аэропорта «Шереметьево», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Шереметьево произошёл сбой в системе транспортировки багажа-1

Она обещает пассажирам, не получившим свои чемоданы после прилета, доставить их следующими рейсами. Работники службы розыска в зоне прибытия окажут помощь в поиске багажа и заполнении заявления. В настоящее время сотрудники аэропорта прилагают все усилия для восстановления работы системы.

# Самолет # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ВС Германии рассматривают возможность набора солдат из других стран ЕС
21 июля 2018 19:25

ВС Германии рассматривают возможность набора солдат из других стран ЕС

ХАМАС просит Израиль прекратить огонь
21 июля 2018 19:23

ХАМАС просит Израиль прекратить огонь

Акробат уронил жену на America’s Got Talent, но шокированные судьи пропустили пару в следующий тур
21 июля 2018 14:04

Акробат уронил жену на America’s Got Talent, но шокированные судьи пропустили пару в следующий тур