ВС Германии рассматривают возможность набора солдат из других стран ЕС

Новости Германии. Вооруженные силы Германии рассматривают возможность в будущем набирать в свои ряды граждан других стран Европейского союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теоретически, призывать иностранцев на добровольной основе в немецкую армию было возможно еще в 2016 году ввиду прописанной в новой редакции оборонительной концепции. Однако именно сейчас этот пункт «включен в обновленную кадровую стратегию» бундесвера.

С критикой данной инициативы выступили представитель Социал-демократической партии Германии и зампред парламентской фракции «Альтернатива для Германии». Они считают, что если и набирать иностранцев, то только с перспективой получения гражданства ФРГ, иначе бундесвер превратится в армию наемников. А так же что решать кадровые проблемы следует введением общей воинской повинности.

Отметим: Германия отказалась от регулярных призывов в армию еще в 2011 году.