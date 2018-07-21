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ХАМАС просит Израиль прекратить огонь

21 июля 2018 19:23
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Новости Израиля. Правящее в секторе Газа движение ХАМАС через Египет попросило Израиль о прекращении огня. В рамках сделки они пообещали остановить приграничные столкновения и запуск воздушных шаров с зажигательными устройствами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ХАМАС просит Израиль прекратить огонь-1

Напоминаем: 21 июля израильтяне разбомбили в секторе Газа почти 70 объектов, которые принадлежали вооруженным формированиям палестинского движения. Был причинен. Обстрел был осуществлен в связи с другой террористической деятельностью движения ХАМАС в районе разделительного ограждения, а также в ответ на гибель израильского солдата.

# Международная политика # Фотофакт

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