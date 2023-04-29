В Севастополе после попадания дрона загорелся топливный резервуар

Возгорание резервуара с топливом началось после падения беспилотного летательного аппарата. Площадь горения составляет около 1 тыс. кв.м., проинформировал глава Севастополя Михаил Развожаев, приводит его слова ТАСС.

На месте чрезвычайного происшествия работают специальные службы. Спасатели продолжают работы по ликвидации огня. Пожару присвоен самый сложный 4-й класс опасности: из-за большого объема топлива требуется время на борьбу с огнем. Данные о пострадавших не приводятся. Сообщается, что гражданским объектам ничего не угрожает.