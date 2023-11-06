В Варшаве значительно выросло число бездомных, среди них много украинцев

Благотворительные организации предупреждают, что уже не могут справиться с негативной тенденцией, так как число людей, у которых нет жилья, удвоилось. По приблизительной оценке, в Варшаве их около шести тысяч человек. В основном это беженцы, немалая часть из которых – украинцы. Все бесплатные пункты приема бездомных уже переполнены. Поэтому люди спят и на станциях метро, и просто на улицах. Решать кроме прочих и эту проблему придется новому правительству.