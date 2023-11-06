Прямой эфир

В Варшаве значительно выросло число бездомных, среди них много украинцев

06 ноября 2023 17:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Польская столица столкнулась с неожиданной проблемой. В Варшаве стремительно растет количество бездомных. Об этом пишут местные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Варшаве значительно выросло число бездомных, среди них много украинцев-1

Благотворительные организации предупреждают, что уже не могут справиться с негативной тенденцией, так как число людей, у которых нет жилья, удвоилось. По приблизительной оценке, в Варшаве их около шести тысяч человек. В основном это беженцы, немалая часть из которых – украинцы. Все бесплатные пункты приема бездомных уже переполнены. Поэтому люди спят и на станциях метро, и просто на улицах. Решать кроме прочих и эту проблему придется новому правительству.

# Кризис в ЕС # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Непале прекратили поиск жертв землетрясения и усиленно оказывают помощь выжившим и пострадавшим
06 ноября 2023 17:02

В Непале прекратили поиск жертв землетрясения и усиленно оказывают помощь выжившим и пострадавшим

Две трети британцев продолжают работать даже после выхода на пенсию
06 ноября 2023 17:02

Две трети британцев продолжают работать даже после выхода на пенсию

Число погибших в секторе Газа с 7 октября превысило 10 тысяч человек
06 ноября 2023 15:42

Число погибших в секторе Газа с 7 октября превысило 10 тысяч человек