В сети появилось видео с места падения вертолета в Греции

Новости Греции. В Греции потерпел крушение военный вертолет.

ЧП случилось в труднодоступном горном районе и унесло жизни четверых человек.

Известно, что полет был плановым, на границе. На борту вертолета находились пятеро: члены экипажа и наблюдатели.

Выжить в этой страшной катастрофе удалось лишь одной женщине-военнослужащей.

Ее доставили в больницу с тяжелыми травмами. О возможных причинах аварии не сообщается. В вооруженных силах Греции объявлен трехдневный траур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.