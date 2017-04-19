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В Мосуле ликвидировали ближайшего помощника главаря ИГ

19 апреля 2017 19:18
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Новости Ирака. В Ираке ликвидировали доверенное лицо главаря террористической группировки «Исламское государство».

Военный командир был убит во время операции по освобождению Мосула от террористов.

В Мосуле ликвидировали ближайшего помощника главаря ИГ-1

18 апреля появились сообщения, что был захвачен и сам аль-Багдади – лидер экстремистской организации. Его якобы взяли в плен, когда он пытался поспешно бежать из Мосула.

Этот город считается последним оплотом боевиков в Ираке. Военная кампания по его освобождению длится уже полгода. За это время объединенным силам удалось ликвидировать большую часть полевого командования «Исламского государства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Фотофакт # Исламское Государство

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