Снегопады заметают Украину: отменены уроки в школах, закрыто или приостановлено движение на дорогах

Новости Украины. Сильные снегопады неожиданно обрушились на Украину. Под ударом апрельской стихии – сразу пять областей на юго-востоке страны: Полтавская, Запорожская, Харьковская, Херсонская и Днепропетровская.

На дорогах движение либо ограничено, либо вовсе запрещено.

Многие водители уже успели сменить покрышки на летние.

В ДТП за сутки погибли 7 человек, около 10 – пострадали.

Из-за непогоды в некоторых районах нарушено энергоснабжение. Было также отменено обучение в школах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.