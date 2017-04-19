Во время планового полета в Греции потерпел крушение военный вертолет: погибли 4 человека

Новости Греции. В Греции потерпел крушение военный вертолет. В списке погибших четверо военнослужащих. Во время планового полета воздушное судно пропало с радаров. Позже его обнаружили в районе Сарантапору.

В ходе поисково-спасательной операции удалось отыскать всех находящихся на борту людей. Погибших опознали. Женщина-военнослужащая получила ранения и была доставлена в больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Ведется расследование причин аварии. Приказом министра национальной обороны Греции в вооруженных силах страны объявлен трехдневный траур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.