В Сети её уже прозвали «Кунг-фу Пандой». Посмотрите, какие трюки делает этот мишка

Семь сальто подряд вокруг своего вольера. Кувыркающаяся гигантская панда, заснятая на видео в зоопарке Гуанчжоу на юге Китая, стала интернет-сенсацией.

Ее зовут Яи. Но пользователи Сети прозвали животное совсем по-другому – Кунг-фу Панда. Выяснилось, что залог ее бодрости – правильное питание.

Чен Ваньхуэй, смотритель зоопарка Гуанчжоу:

Наш хлеб сделан из соевых бобов и кукурузы, которые могут обеспечить панд микроэлементами и минералами. Также есть яблоки, которые богаты витаминами, то есть питательными веществами, которые не могут обеспечить листья бамбука.

*На правах рекламы.