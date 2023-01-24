В Сети её уже прозвали «Кунг-фу Пандой». Посмотрите, какие трюки делает этот мишка

Семь сальто подряд вокруг своего вольера. Кувыркающаяся гигантская панда, заснятая на видео в зоопарке Гуанчжоу на юге Китая, стала интернет-сенсацией.
Семь сальто подряд вокруг своего вольера. Кувыркающаяся гигантская панда, заснятая на видео в зоопарке Гуанчжоу на юге Китая, стала интернет-сенсацией.
Ее зовут Яи. Но пользователи Сети прозвали животное совсем по-другому – Кунг-фу Панда. Выяснилось, что залог ее бодрости – правильное питание.
Чен Ваньхуэй, смотритель зоопарка Гуанчжоу:
Наш хлеб сделан из соевых бобов и кукурузы, которые могут обеспечить панд микроэлементами и минералами. Также есть яблоки, которые богаты витаминами, то есть питательными веществами, которые не могут обеспечить листья бамбука.
*На правах рекламы.
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