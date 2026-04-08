Сенатор Мерфи назвал катастрофой условия «мирного» плана между США и Ираном

По мнению конгрессмена от Республиканской партии Криса Мерфи положения перемирия между Вашингтоном и Тегераном являются катастрофичными, пишет РИА Новости со ссылкой на CNN.

Политик пояснил, что нет объективных сведений о правдоподобности условий мирного соглашения. При этом он указал, что в случае, если компромиссное решение предоставляет иранской стороне возможность контролировать пролив, то это будет «катастрофа для всего мира». Действия Президента США, «по-видимому, дали Ирану контроль над важнейшим водным путем, над которым он не имел контроля до начала войны», – заключил Мерфи.

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