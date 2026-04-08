США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня
США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня после нескольких недель резкой эскалации в регионе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщают ведущие мировые СМИ, подчеркивая: достигнутая пауза стала результатом интенсивных дипломатических контактов и давления со стороны международных партнеров.
Отпраздновать эти новости иранцы вышли на улицы. По данным источников, соглашение предусматривает немедленное прекращение ударов по объектам в Персидском заливе и постепенное восстановление судоходства в Ормузском проливе. Именно его закрытие Ираном привело к скоплению десятков танкеров и вызвало серьезные колебания на мировом нефтяном рынке.
Американская сторона обязалась приостановить военные операции в зоне конфликта, а Иран – обеспечить безопасность судов и не препятствовать их проходу. В ближайшие дни ожидаются консультации с участием стран региона и международных организаций, которые должны определить дальнейшие шаги по стабилизации ситуации.
Эксперты отмечают: перемирие дает возможность снизить риски масштабного вооруженного столкновения, однако остается временной мерой. Переговоры о долгосрочном урегулировании продолжаются, и их успех будет зависеть от готовности сторон выполнять достигнутые договоренности. Цены на нефть обвалились на 13-17 % после сообщений о двухнедельном перемирии США и Ирана, стоимость Brent опустилась ниже 92-х долларов за баррель.
Иран допускает открытие Ормузского пролива после компенсации ущерба – СМИ.