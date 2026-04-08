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США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня

08 апреля 2026 06:11
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США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня после нескольких недель резкой эскалации в регионе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщают ведущие мировые СМИ, подчеркивая: достигнутая пауза стала результатом интенсивных дипломатических контактов и давления со стороны международных партнеров.

США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня-2

Отпраздновать эти новости иранцы вышли на улицы. По данным источников, соглашение предусматривает немедленное прекращение ударов по объектам в Персидском заливе и постепенное восстановление судоходства в Ормузском проливе. Именно его закрытие Ираном привело к скоплению десятков танкеров и вызвало серьезные колебания на мировом нефтяном рынке.

Американская сторона обязалась приостановить военные операции в зоне конфликта, а Иран – обеспечить безопасность судов и не препятствовать их проходу. В ближайшие дни ожидаются консультации с участием стран региона и международных организаций, которые должны определить дальнейшие шаги по стабилизации ситуации.

США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня-4

Эксперты отмечают: перемирие дает возможность снизить риски масштабного вооруженного столкновения, однако остается временной мерой. Переговоры о долгосрочном урегулировании продолжаются, и их успех будет зависеть от готовности сторон выполнять достигнутые договоренности. Цены на нефть обвалились на 13-17 % после сообщений о двухнедельном перемирии США и Ирана, стоимость Brent опустилась ниже 92-х долларов за баррель.

Иран допускает открытие Ормузского пролива после компенсации ущерба – СМИ.

# Международная политика # США # Новости Ирана

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