США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня после нескольких недель резкой эскалации в регионе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщают ведущие мировые СМИ, подчеркивая: достигнутая пауза стала результатом интенсивных дипломатических контактов и давления со стороны международных партнеров.

Отпраздновать эти новости иранцы вышли на улицы. По данным источников, соглашение предусматривает немедленное прекращение ударов по объектам в Персидском заливе и постепенное восстановление судоходства в Ормузском проливе. Именно его закрытие Ираном привело к скоплению десятков танкеров и вызвало серьезные колебания на мировом нефтяном рынке.

Американская сторона обязалась приостановить военные операции в зоне конфликта, а Иран – обеспечить безопасность судов и не препятствовать их проходу. В ближайшие дни ожидаются консультации с участием стран региона и международных организаций, которые должны определить дальнейшие шаги по стабилизации ситуации.