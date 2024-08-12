Прямой эфир

В Сербии проходят антиправительственные протесты

12 августа 2024 07:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На улицах Белграда состоялись акции против решения о разведке новых месторождений лития в стране. Участники перекрыли основные дороги, а также международную трассу, требуя прекратить добычу содержащего литий минерала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сербии проходят антиправительственные протесты-1

Сербский лидер накануне заявил, что получил официальную информацию из России о готовящемся в его стране государственном перевороте.

В Сербии проходят антиправительственные протесты-4

Александр Вучич добавил, что те, кто мечтает что-то сделать, не смогут этого осуществить, и граждане не должны беспокоиться.

# Акции протеста # Александр Вучич

Другие новости рубрики

Все новости
В Германии в первом полугодии зафиксировали свыше 500 нападений на беженцев
12 августа 2024 06:51

В Германии в первом полугодии зафиксировали свыше 500 нападений на беженцев

Как разрешить ситуацию на Ближнем Востоке? Мнение кандидата наук
11 августа 2024 19:27

Как разрешить ситуацию на Ближнем Востоке? Мнение кандидата наук

Военный эксперт: кроме Нетаньяху, даже крайние реакционеры не заинтересованы в конфликте Израиля и Ирана
11 августа 2024 19:20

Военный эксперт: кроме Нетаньяху, даже крайние реакционеры не заинтересованы в конфликте Израиля и Ирана