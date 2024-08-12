В Сербии проходят антиправительственные протесты
На улицах Белграда состоялись акции против решения о разведке новых месторождений лития в стране. Участники перекрыли основные дороги, а также международную трассу, требуя прекратить добычу содержащего литий минерала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сербский лидер накануне заявил, что получил официальную информацию из России о готовящемся в его стране государственном перевороте.
Александр Вучич добавил, что те, кто мечтает что-то сделать, не смогут этого осуществить, и граждане не должны беспокоиться.