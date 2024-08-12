В Германии в первом полугодии зафиксировали свыше 500 нападений на беженцев

Полиция Германия за полугодие зафиксировала более полутысячи нападений на беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о нанесении тяжких телесных повреждений, разжигании межнациональной розни и принуждении. Пострадали около 50 человек, в том числе шестеро детей. Чаще всего преступления совершали представители ультраправых сил на востоке ФРГ. Также нередки случаи нападений на приюты, их произошло около 70.