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В Германии в первом полугодии зафиксировали свыше 500 нападений на беженцев

12 августа 2024 06:51
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Полиция Германия за полугодие зафиксировала более полутысячи нападений на беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии в первом полугодии зафиксировали свыше 500 нападений на беженцев-1

Речь идет о нанесении тяжких телесных повреждений, разжигании межнациональной розни и принуждении. Пострадали около 50 человек, в том числе шестеро детей. Чаще всего преступления совершали представители ультраправых сил на востоке ФРГ. Также нередки случаи нападений на приюты, их произошло около 70.

# Новости Германии

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