В Чехию перестала поступать нефть по трубопроводу «Дружба»

Нефть прекратила поступать в Чехию по трубопроводу «Дружба». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Denník N.

Министр промышленности и внешней торговли Лукаш Влчек сообщил, что дефицита нефти не предвидится и власти справляются с ситуацией.