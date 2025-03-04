Прямой эфир

В Чехию перестала поступать нефть по трубопроводу «Дружба»

04 марта 2025 14:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Нефть прекратила поступать в Чехию по трубопроводу «Дружба». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Denník N.

Министр промышленности и внешней торговли Лукаш Влчек сообщил, что дефицита нефти не предвидится и власти справляются с ситуацией.

В Чехию перестала поступать нефть по трубопроводу «Дружба»-1

Фото: pixabay

Если пауза в поставках затянется, Чехия может использовать трубопровод TAL+.

В начале декабря поставки по «Дружбе» уже прерывались по административным причинам. По этому трубопроводу Чехия получает 58 % импортируемой нефти.

# Дружба

Другие новости рубрики

Все новости
Шмыгаль: Украина не намерена признавать потерю территорий из-за требований США
04 марта 2025 14:39

Шмыгаль: Украина не намерена признавать потерю территорий из-за требований США

Шмыгаль рассказал, чем Украине грозит приостановка помощи США
04 марта 2025 14:24

Шмыгаль рассказал, чем Украине грозит приостановка помощи США

Politico: приостановка США помощи Украине приведет к потере территорий
04 марта 2025 14:15

Politico: приостановка США помощи Украине приведет к потере территорий