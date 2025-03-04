В Чехию перестала поступать нефть по трубопроводу «Дружба»

Нефть прекратила поступать в Чехию по трубопроводу «Дружба». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Denník N.
Министр промышленности и внешней торговли Лукаш Влчек сообщил, что дефицита нефти не предвидится и власти справляются с ситуацией.
Нефть прекратила поступать в Чехию по трубопроводу «Дружба». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Denník N.
Министр промышленности и внешней торговли Лукаш Влчек сообщил, что дефицита нефти не предвидится и власти справляются с ситуацией.
Фото: pixabay
Если пауза в поставках затянется, Чехия может использовать трубопровод TAL+.
В начале декабря поставки по «Дружбе» уже прерывались по административным причинам. По этому трубопроводу Чехия получает 58 % импортируемой нефти.