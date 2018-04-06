В Саудовской Аравии откроют кинотеатр: увеселительные заведения были запрещены с 1980-х годов

Новости Саудовской Аравии. В Саудовской Аравии впервые более чем за 35 лет открывается общественный кинотеатр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он расположился в столице государства – Эр-Рияде – и примет первых посетителей уже через две недели. Зрителям в день открытия покажут нашумевший фильм «Черная пантера», который стал самой кассовой супергеройской картиной в мире.

Планируется, что к 2030 году в Саудовской Аравии будет около 350 кинотеатров. Напомним, в 1980-х годах кинотеатры и другие увеселительные заведения были запрещены в этой стране.