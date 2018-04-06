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В Саудовской Аравии откроют кинотеатр: увеселительные заведения были запрещены с 1980-х годов

06 апреля 2018 07:23
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Новости Саудовской Аравии. В Саудовской Аравии впервые более чем за 35 лет открывается общественный кинотеатр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Саудовской Аравии откроют кинотеатр: увеселительные заведения были запрещены с 1980-х годов-1

Он расположился в столице государства – Эр-Рияде – и примет первых посетителей уже через две недели. Зрителям в день открытия покажут нашумевший фильм «Черная пантера», который стал самой кассовой супергеройской картиной в мире.

Планируется, что к 2030 году в Саудовской Аравии будет около 350 кинотеатров. Напомним, в 1980-х годах кинотеатры и другие увеселительные заведения были запрещены в этой стране.

# Фотофакт # Кино

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