Филиппинский остров Боракай закрыли для туристов: курорт очистят от мусора

Из-за незаконного строительства, аварийного состояния системы дренажа и канализации вода и пляжи острова оказались сильно загрязнены. За то время, пока курорт будет закрыт, сразу несколько департаментов будут наводить здесь порядок: восстанавливать все необходимые условия для отдыха и, что немаловажно, для дальнейшего существования острова.