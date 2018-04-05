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Филиппинский остров Боракай закрыли для туристов: курорт очистят от мусора

05 апреля 2018 12:24
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Новости Филиппин. Боракай – самый популярный среди туристов остров Филиппин – теперь закрыт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение принял президент страны Родриго Дутерте.

Филиппинский остров Боракай закрыли для туристов: курорт очистят от мусора -1

Из-за незаконного строительства, аварийного состояния системы дренажа и канализации вода и пляжи острова оказались сильно загрязнены. За то время, пока курорт будет закрыт, сразу несколько департаментов будут наводить здесь порядок: восстанавливать все необходимые условия для отдыха и, что немаловажно, для дальнейшего существования острова.

# Фотофакт # Экология

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