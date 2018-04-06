Учеников США обязали носить прозрачные рюкзаки после стрельбы в школе Флориды

Новости США. Школьники США протестуют против требования носить прозрачные рюкзаки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое нововведение появилось в одной из школ штата Флорида после того, как там застрелили 17 человек.

Руководство считает, что благодаря такой мере в здание школы будет невозможно пронести оружие. Подростки же расценивают такое требование, как вторжение в личное пространство, и активно протестуют. Многие выражают недовольство тем, что вкладывают в рюкзак плакат с соответствующей надписью.