Прямой эфир

В Бахрейне обнаружили новое месторождение нефти и запасы газа

05 апреля 2018 12:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Бахрейна. Новое месторождение нефти обнаружили в Бахрейне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его объем у западного побережья островного государства оценивается примерно в 80 миллиардов баррелей.

В Бахрейне обнаружили новое месторождение нефти и запасы газа-1

Кроме того, в этом же районе открыли и запасы газа. Это крупнейшие залежи полезных ископаемых такого рода, найденные на территории страны за время ее существования.

Отметим, Бахрейн первым из своих соседей по Персидскому заливу начал добычу черного золота.

В Бахрейне обнаружили новое месторождение нефти и запасы газа-4

# Фотофакт # Экология

Другие новости рубрики

Все новости
В Чили на трассе столкнулись свыше 20 автомобилей: водитель фуры не справился с управлением
05 апреля 2018 12:12

В Чили на трассе столкнулись свыше 20 автомобилей: водитель фуры не справился с управлением

В Грузии при обрушении породы в шахте погибли шесть горняков, ещё трое госпитализированы
05 апреля 2018 11:56

В Грузии при обрушении породы в шахте погибли шесть горняков, ещё трое госпитализированы

В Австрии могут жёстко ограничить ношение закрытой религиозной одежды
05 апреля 2018 09:10

В Австрии могут жёстко ограничить ношение закрытой религиозной одежды