В Бахрейне обнаружили новое месторождение нефти и запасы газа

Новости Бахрейна. Новое месторождение нефти обнаружили в Бахрейне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его объем у западного побережья островного государства оценивается примерно в 80 миллиардов баррелей.

Кроме того, в этом же районе открыли и запасы газа. Это крупнейшие залежи полезных ископаемых такого рода, найденные на территории страны за время ее существования.

Отметим, Бахрейн первым из своих соседей по Персидскому заливу начал добычу черного золота.