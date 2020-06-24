В Саудовской Аравии для иностранных паломников отменили хадж до конца года

Новости мира. В Саудовской Аравии для иностранных паломников отменили хадж до конца года. Запрет не коснётся тех, кто уже находится на территории королевства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Паломничество к святыням в Саудовской Аравии – один из пяти столпов ислама. Каждый год около 2,5 миллионов мусульман из более чем 180 стран совершают хадж. Он включает молитвы и религиозные обряды на протяжении шести дней в Мекке.