Детёнышей амурских леопардов показали в зоопарке Сан-Диего

Новости США. Двух детёнышей амурских леопардов представили публике в американском зоопарке Сан-Диего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Малышам почти два месяца. Они здоровы и уже активно исследуют окружающий мир.

Под пристальным присмотром мамы бегают, играют и пытаются вскарабкаться на деревья. Имена детёнышам сотрудники зоопарка ещё не придумали, так как пока неизвестен пол малышей.