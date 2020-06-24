КНДР сняла пропагандистские громкоговорители на границе с Южной Кореей

Новости мира. Обстановка на Корейском полуострове стабилизируется. Север отложил план военных действий против Юга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение принято по итогу предварительного заседания Центрального военного комитета Трудовой партии КНДР. После оглашения этой информации, страна начала снимать пропагандистские громкоговорители на границе с Республикой Корея. Около 20 устройств КНДР установила накануне на фоне растущей напряжённости в отношениях с соседями.