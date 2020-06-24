Прямой эфир

КНДР сняла пропагандистские громкоговорители на границе с Южной Кореей

24 июня 2020 08:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Обстановка на Корейском полуострове стабилизируется. Север отложил план военных действий против Юга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КНДР сняла пропагандистские громкоговорители на границе с Южной Кореей-1

Решение принято по итогу предварительного заседания Центрального военного комитета Трудовой партии КНДР. После оглашения этой информации, страна  начала снимать пропагандистские громкоговорители на границе с Республикой Корея. Около 20 устройств КНДР установила накануне на фоне растущей напряжённости в отношениях с соседями.

КНДР сняла пропагандистские громкоговорители на границе с Южной Кореей-4

Напомним, до этого громкоговорителей в демилитаризованной зоне не было 2 года. Их демонтировали в рамках договоренностей между странами о деэскалации напряженности.

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Стамбуле во время бури над поверхностью воды образовался торнадо
24 июня 2020 08:27

В Стамбуле во время бури над поверхностью воды образовался торнадо

Катаклизм застал жителей врасплох. В Мексике устраняют последствия мощного землетрясения
24 июня 2020 08:18

Катаклизм застал жителей врасплох. В Мексике устраняют последствия мощного землетрясения

Дональд Трамп: за порчу памятников в США будет грозить до 10 лет тюрьмы
23 июня 2020 16:58

Дональд Трамп: за порчу памятников в США будет грозить до 10 лет тюрьмы