В Стамбуле во время бури над поверхностью воды образовался торнадо

Новости Турции. В турецком Стамбуле в результате наводнения погиб, как минимум, один человек, ещё 8 пострадали, в том числе дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильные дожди, которые обрушились на город накануне, затопили несколько районов. Пешеходы вынуждены пробираться по улице чуть ли не вплавь. Стихия подтопила подвальные этажи зданий, а шквалистый ветер повалил десятки деревьев, повредил автомобили и несколько зданий.