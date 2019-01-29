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В России появятся агрогородки белорусского типа

29 января 2019 17:33
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Новости России. В правительстве соседей изучили опыт нашей страны, признали его успешным и обратились в Минсельхозпрод с просьбой о помощи в разработке национальной программы по развитию сельскохозяйственных территорий и деревень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В России появятся агрогородки белорусского типа -1

В ближайшее время российская делегация посетит наиболее успешные агрогородки, чтобы узнать, как вывести сельское хозяйство на более высокий уровень, а жизнь в деревне сделать более привлекательной. В Беларуси в ходе реализации программы по возрождению села около полутора тысяч деревень получили статус агрогородков.  

Смена названия подразумевала повышение доступности социально-бытовых услуг, объектов торговли, а также газификацию квартир и домов. Это повысило престиж сельской местности и позволило придержать отток из неё жителей, а значит сохранить кадры для предприятий сельхозотрасли.  

Больше новостей за 29 января читайте здесь.   

# Беларусь-Россия # Фотофакт

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