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В Сантьяго мирный марш закончился разгоном полиции

11 сентября 2023 08:31
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Новости Чили. В Чили мирные марши, посвященные 50-летию военного переворота, закончились ожесточенными столкновениями с полицией. В столице страны Сантьяго почтить память жертв хунты вышли тысячи людей, однако пройти маршем по улицам города им не дала полиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сантьяго мирный марш закончился разгоном полиции-1

В правоохранителей полетели камни и коктейли Молотова. Для того чтобы остудить пыл митингующих, те применили водометы и слезоточивый газ.

Военные, возглавляемые генералом Пиночетом, захватили власть в стране 11 сентября 1973 года. Почти за 20 лет правления хунты в Чили были убиты более 3 000 человек, около 30 тысяч были брошены в тюрьмы.

# Акции протеста # Новости Чили # Фотофакт

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