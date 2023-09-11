В Сантьяго мирный марш закончился разгоном полиции

Новости Чили. В Чили мирные марши, посвященные 50-летию военного переворота, закончились ожесточенными столкновениями с полицией. В столице страны Сантьяго почтить память жертв хунты вышли тысячи людей, однако пройти маршем по улицам города им не дала полиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В правоохранителей полетели камни и коктейли Молотова. Для того чтобы остудить пыл митингующих, те применили водометы и слезоточивый газ.

Военные, возглавляемые генералом Пиночетом, захватили власть в стране 11 сентября 1973 года. Почти за 20 лет правления хунты в Чили были убиты более 3 000 человек, около 30 тысяч были брошены в тюрьмы.