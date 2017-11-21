В Санкт-Петербурге преступники под видом сотрудников ФСБ ограбили курьеров интернет-магазина

Новости России. Дерзкое преступление совершено в Санкт-Петербурге. Злоумышленники под видом сотрудников ФСБ ограбили курьеров интернет-магазина. Инцидент произошел, когда сотрудники разгружали машину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Шестеро неизвестных подъехали к офису на украденном авто и с криками «ФСБ» напали на них. Курьеров заковали в наручники, а похитители скрылись с места преступления с добычей.

Как выяснилось, в мешках было около 10 миллионов российских рублей. По данным правоохранителей, посыльные не знали о содержимом мешков, однако их все равно проверят на осведомленность. К слову, подобный инцидент произошел накануне и в Украине. В Житомирской области вооруженные люди остановили машину, в которой перевозились золотые ювелирные изделия, и украли 30 килограммов украшений. Пассажир машины, который попытался сбежать, был ранен.