В Сальвадоре уже месяц сильнейшая засуха: серьёзно пострадали посевы

Новости Сальвадора. Сильнейшая засуха вынудила власти Сальвадора объявить тревогу в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие меры позволят начать доставку гуманитарной помощи в пострадавшие районы.

В 12 департаментах действует оранжевый уровень опасности, в 143 муниципалитетах – красный. Из-за экстремальной засухи эти территории понесли серьезные потери при производстве кукурузы.

Страна страдает от такой погоды уже почти месяц. По прогнозам синоптиков, ситуация начнет улучшаться лишь через несколько дней.