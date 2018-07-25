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В Сальвадоре уже месяц сильнейшая засуха: серьёзно пострадали посевы

25 июля 2018 13:51
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Новости Сальвадора. Сильнейшая засуха вынудила власти Сальвадора объявить тревогу в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие меры позволят начать доставку гуманитарной помощи в пострадавшие районы.

В Сальвадоре уже месяц сильнейшая засуха: серьёзно пострадали посевы-1

В 12 департаментах действует оранжевый уровень опасности, в 143 муниципалитетах – красный. Из-за экстремальной засухи эти территории понесли серьезные потери при производстве кукурузы.

Страна страдает от такой погоды уже почти месяц. По прогнозам синоптиков, ситуация начнет улучшаться лишь через несколько дней.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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