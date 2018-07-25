Серия терактов потрясла Сирию: не менее 50 человек погибли от взрывов

Новости Сирии. Серия терактов потрясла Сирию. В результате нападений террористов погибли не менее полусотни жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 80 человек с различными ранениями госпитализированы.

Смертники нанесли удар в провинции Эс-Сувейда на юге страны. Первый подрыв осуществили сразу шесть боевиков у овощного рынка. Четверых удалось ликвидировать. Позже стало известно о взрыве в районе Эль-Мусаллех.

Теракты сопровождались вооруженными атаками на ближайшие к городу населенные пункты. Чтобы отразить нападения, туда были направлены бойцы отрядов сил национальной обороны и военные.