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Серия терактов потрясла Сирию: не менее 50 человек погибли от взрывов

25 июля 2018 13:51
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Новости Сирии. Серия терактов потрясла Сирию. В результате нападений террористов погибли не менее полусотни жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 80 человек с различными ранениями госпитализированы.

Серия терактов потрясла Сирию: не менее 50 человек погибли от взрывов-1

Смертники нанесли удар в провинции Эс-Сувейда на юге страны. Первый подрыв осуществили сразу шесть боевиков у овощного рынка. Четверых удалось ликвидировать. Позже стало известно о взрыве в районе Эль-Мусаллех.

Теракты сопровождались вооруженными атаками на ближайшие к городу населенные пункты. Чтобы отразить нападения, туда были направлены бойцы отрядов сил национальной обороны и военные.

# Теракт в Сирии # Фотофакт

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