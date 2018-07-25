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Свыше 130 рейсов отменили из-за забастовки бортпроводников ирландской авиакомпании

25 июля 2018 12:40
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В аэропорту Брюсселя не состоялись 40 вылетов, в Шарлеруа – 92, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свыше 130 рейсов отменили из-за забастовки бортпроводников ирландской авиакомпании-1

В стачке, которая продлится двое суток, принимают участие порядка 4 тысяч сотрудников. Лишь по предварительным подсчетам, в Испании, Италии, Португалии и Бельгии за это время могут не состояться около 600 перелетов.

Заложниками ситуации стали почти 50 тысяч пассажиров, которые уже приобрели билеты. Бастующие требуют от руководства компании перестать повсеместно применять ирландское законодательство и адаптировать условия труда к каждой отдельной стране.

Свыше 130 рейсов отменили из-за забастовки бортпроводников ирландской авиакомпании-4

# Забастовка # Фотофакт

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